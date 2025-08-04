На Дону продлили штормовое предупреждение о ливне с градом

По данным Росгидромета 4 августа во всех районах Ростовской области сохраняется штормовое предупреждение о грозе, ливне с градом и усилении западного ветра до 20-25 метров в секунду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Температура воздуха днем составит +29…+31°С, по югу и востоку воздух может прогреваться до +36°С. Ночью столбики термометров опустятся до +23…+25°С, по северу — до +15°С.

Высокая пожароопасность (4 класс) ожидается в северо-восточных, северо-западных, местами в центральных районах и Приазовье, в том числе Ростове-на-Дону.

Наталья Белоштейн