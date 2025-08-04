Власти Италии остаются «герметично закрытыми» для официальных контактов с российской стороной на всех уровнях, заявил посол РФ в Риме Алексей Парамонов. По его словам, обычные итальянцы хорошо относятся к России.

Как утверждает господин Парамонов, многие граждане Италии считают, что нынешний период противостояния между Западом и Россией носит временный характер, а урегулирование конфликта на Украине приведет к «достаточно быстрому» восстановлению отношений. «Подавляющее большинство итальянцев придерживается более трезвых и миролюбивых взглядов, чем натовские и есовские чиновники»,— сказал он «Известиям».

В июле в Италии отменили концерт российского дирижера Валерия Гергиева. С критикой мероприятия выступал глава итальянского Минкульта Алессандро Джули. МИД РФ осудил «попытки отмены культуры» со стороны Италии. Российское внешнеполитическое ведомство внесло итальянского президента Серджо Маттареллы в список авторов русофобских заявлений.