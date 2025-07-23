Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД РФ осудил «попытки отмены культуры» со стороны Италии

Россия осуждает дискриминационные «попытки отмены культуры», осуществляемые властями Италии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала отмену концерта в Италии дирижера Валерия Гергиева.

Госпожа Захарова утверждает, что в итальянских СМИ «с подачи украинских неонацистов и отдельных русофобски настроенных политиков» развернулась травля дирижера. Она назвала «апогеем нападок» заявление министра культуры Италии Алессандро Джули, который, по ее словам, «усмотрел российскую пропаганду» в исполнении симфонии № 5 П.И.Чайковского. Сам министр признавал, что «искусство не подлежит цензуре», однако «пропаганда — это нечто иное». Он назвал Валерия Гергиева «другом и советником Путина» и уточнил, что его концерт «рискует послать неверный сигнал».

«Решительно осуждаем подобные дискриминационные попытки "отмены культуры", осуществляемые итальянскими властями под диктат идейных последователей Бандеры»,— сказано в комментарии Марии Захаровой.

Валерий Гергиев — художественный руководитель и гендиректор Мариинского театра, директор Большого театра. В 2012 и 2018 годах был доверенным лицом Владимира Путина в ходе президентских кампаний. В июне 2025 года был внесен в санкционный список Канады. В Латвии включен в список нежелательных деятелей культуры.

Новости компаний Все