Россия осуждает дискриминационные «попытки отмены культуры», осуществляемые властями Италии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала отмену концерта в Италии дирижера Валерия Гергиева.

Госпожа Захарова утверждает, что в итальянских СМИ «с подачи украинских неонацистов и отдельных русофобски настроенных политиков» развернулась травля дирижера. Она назвала «апогеем нападок» заявление министра культуры Италии Алессандро Джули, который, по ее словам, «усмотрел российскую пропаганду» в исполнении симфонии № 5 П.И.Чайковского. Сам министр признавал, что «искусство не подлежит цензуре», однако «пропаганда — это нечто иное». Он назвал Валерия Гергиева «другом и советником Путина» и уточнил, что его концерт «рискует послать неверный сигнал».

«Решительно осуждаем подобные дискриминационные попытки "отмены культуры", осуществляемые итальянскими властями под диктат идейных последователей Бандеры»,— сказано в комментарии Марии Захаровой.

Валерий Гергиев — художественный руководитель и гендиректор Мариинского театра, директор Большого театра. В 2012 и 2018 годах был доверенным лицом Владимира Путина в ходе президентских кампаний. В июне 2025 года был внесен в санкционный список Канады. В Латвии включен в список нежелательных деятелей культуры.