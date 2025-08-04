Главой минздрава Кузбасса назначен Андрей Тарасов

Министром здравоохранения Кузбасса назначен Андрей Тарасов. На этом посту он сменил Дмитрия Беглова, которого в июне 2025 года суд отправил в СИЗО. Бывшему чиновнику вменяют в вину получение взяток (ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

Андрей Тарасов окончил Кемеровскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело». Ординатуру — по специальностям «хирургия» и «урология».

«Успел послужить в органах внутренних дел МВД. После — продолжил работать хирургом в Кемеровской городской клинической больнице №11. В 2022 году возглавил учреждение»,— сообщил в своем Telegram- канале губернатор Илья Середюк.

Александра Стрелкова