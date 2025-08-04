JP: США и Израилю могут потребоваться месяцы для сделки с ХАМАС

Израилю и США, вероятно, потребуются месяцы для подготовки нового соглашения с группировкой «Хамас». Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источник, участвующий в переговорах.

По словам собеседника издания, спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время своего визита в Израиль сообщил, что Израиль и США работают над рамочным соглашением по завершению конфликта.

Еще один источник, знакомый с деталями переговоров, сообщил The Jerusalem Post, что «Хамас» выдвинул предварительное условие для возвращения за стол переговоров — группировка требует ежедневного въезда сотен грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа.

Ранее издание Haaretz сообщило о планах премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выдвинуть ультиматум «Хамасу». По его данным, Израиль намерен потребовать от группировки либо пойти на заключение сделки об освобождении заложников, либо столкнуться с аннексией анклава.

Подробнее об ультиматуме — в материале «Ъ» «Израиль прирастет Газой».