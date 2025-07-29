Израиль прирастет Газой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил выдвинуть радикальной группировке «Хамас» ультиматум: или согласиться на последнее мирное предложение еврейского государства, одобренное арабскими посредниками, или территорию сектора Газа ждет тотальная аннексия. По мнению наблюдателей, такая инициатива рассчитана на то, чтобы успокоить членов праворелигиозного крыла правящей коалиции Израиля, возмущенных введенными 27 июля гуманитарными послаблениями для палестинского анклава (см. “Ъ” от 29 июля). Комментируя возможность аннексии, некоторые из них уже выступили за то, чтобы вернуть в Газу еврейские поселения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

О планах Биньямина Нетаньяху выдвинуть ультиматум «Хамасу» сообщило издание Haaretz. По его данным, Израиль намерен потребовать от радикальной группировки либо пойти на заключение сделки об освобождении заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года, либо столкнуться с аннексией анклава. Как отмечает Haaretz, инициатива рассчитана на то, чтобы успокоить союзников господина Нетаньяху по правящей коалиции, представляющих праворелигиозный лагерь. Они были возмущены решением премьера ввести с 27 июля гуманитарные паузы для Газы и открыть новые маршруты доставки помощи.

Господин Нетаньяху даже не проинформировал ультраправых союзников о решении ослабить гуманитарное давление на Газу.

Формальным оправданием для премьера стало то, что решение было принято в шабат, когда религиозным евреям предписано воздерживаться от работы, и он не мог побеспокоить партнеров по коалиции.

Впоследствии министр национальной безопасности Израиля и председатель партии «Еврейская сила» Итамар Бен-Гвир заявил, что очень разочарован тем, что его держат в неведении. «У меня есть готовые планы (по Газе.— “Ъ”),— заявил министр.— Мы прекращаем помощь и ничего не допускаем в Газу. Если наши похищенные люди ничего не едят, то и они (палестинцы.— “Ъ”) тоже не должны ничего есть. Мы должны оккупировать весь сектор. Это наша земля, и они должны заплатить за то, что сделали, и потерять свои земли».

В январе этого года господин Бен-Гвир объявлял о выходе из парламентской коалиции и решении покинуть кабинет министров вместе со своими однопартийцами. Таким образом они протестовали против соглашения о прекращении огня в секторе Газа, вступившего в силу 19 января. Ровно через два месяца, после того как на территории анклава возобновились боевые действия, господин Бен-Гвир вернулся на пост министра национальной безопасности, а его соратники — в правящую коалицию.

Другой правый политик — министр финансов Бецалель Смотрич, возглавляющий партию «Религиозный сионизм», в воскресенье, 27 июля, дал понять, что пока сохранит свое участие в правящей коалиции, несмотря на недовольство введенными гуманитарными поблажками для Газы.

«На войне не следует брать в расчет политические соображения,— рассудил господин Смотрич.— Мы делаем важный стратегический шаг. Я не хочу вдаваться в подробности. Скоро мы узнаем, увенчается ли он успехом и куда двигаться дальше».

Во вторник, 29 июля, после появления сообщения Haaretz о планах аннексии, господин Смотрич и вовсе выразил уверенность, что еврейские поселения должны вернуться в сектор Газа, однако с условием, что они должны занять гораздо большую территорию, чем раньше. «Газа — это неотъемлемая часть земли израильской,— выразил уверенность председатель партии "Религиозный сионизм".— Нам нужно думать о том, как действовать в этом вопросе, а не просто делать заявления. Я не хочу возвращаться в Гуш-Катиф. Он слишком мал. Он должен быть гораздо больше».

Гуш-Катиф — это блок еврейских поселений, появившийся в южной части сектора после того, как анклав, контролировавшийся Египтом, по итогам Шестидневной войны 1967 года перешел под контроль Израиля. В 2005 году в рамках плана по одностороннему размежеванию Израиль полностью вывел из анклава свой воинский контингент и эвакуировал все поселения.

Пока Израиль на фоне пробуксовки в переговорном процессе рассматривает возможность расширения зоны оперативного контроля в секторе.

«Если на переговорах (с "Хамасом".— “Ъ”) не будет прогресса, не останется иного выбора, кроме как расширить военную операцию»,— заявил изданию The Jerusalem Post высокопоставленный израильский источник. По этим данным, военные уже представили израильскому правительству альтернативные планы действий в секторе Газа. Впрочем, собеседники The Jerusalem Post не уточняют, каким именно будет расширение операции, особенно если учесть то, что с 27 июля в ряде районов анклава действуют официальные десятичасовые гуманитарные паузы.

При этом правительство Израиля подчеркивает, что не поддастся международному давлению, которое, с его точки зрения, направлено на сохранение «Хамаса» у власти. «Неважно, какое давление будет оказано на Израиль,— заявил глава израильского МИДа Гидеон Саар, выступая 29 июля на брифинге для международных журналистов.— Создание палестинского государства сегодня — это создание государства "Хамаса". Джихадистского государства. Этого не произойдет».

Нил Кербелов