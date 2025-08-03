В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве дрона на парковке

В поселке Ракитное Белгородской области человек пострадал при ударе беспилотника. Инцидент произошел на парковке у коммерческого объекта, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мужчина сам обратился в Ракитянскую больницу. У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча, написал губернатор в Telegram-канале.

Сегодня глава региона сообщал о налете семи беспилотников ВСУ на Ракитянский район.

Вчера господин Гладков пообещал выдать бронежилеты и каски работникам «Пятерочки» в селе Никольское под Белгородом. Магазин уже несколько раз попадал под удары БПЛА.