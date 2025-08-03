Долги по новым ценам

Смягчение денежно-кредитной политики Банка России сказывается на долговом рынке: по итогам июля 2025 года объем размещений корпоративных облигаций составил почти 880 млрд руб., на четверть превысив показатель июня. Компании спешат зафиксировать заметно снизившиеся ставки, удлиняя долг. Тем более что спрос на них со стороны частных и институциональных инвесторов заметно вырос. В ближайшие месяцы активность эмитентов сохранится из-за высокой потребности в рефинансировании долгов.

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К середине лета эмитенты активизировали привлечение средств на облигационном рынке. По оценке Cbonds, в июле компании и банки провели 173 размещения на сумму около 880 млрд руб. Этот результат на четверть выше показателя предыдущего месяца и в 1,6 раза лучше результата аналогичного периода 2024 года. Основной вклад внесли эмитенты реального сектора: по оценке “Ъ”, основанной на данных Cbonds, на их долю пришлось около 80% всего объема размещений, что на 13 п. п. выше показателя июня.

Общее увеличение активности эмитентов происходило на фоне уверенного снижения стоимости заимствований в ожидании новых шагов Банка России по снижению ключевой ставки.

За минувший месяц доходности ОФЗ снизились в среднем на 1,15 п. п., до 13,6–15,0% годовых. Причем опережающими темпами снижалась доходность коротких выпусков: ставки по ОФЗ на срок один год опустились за месяц на 1,8 п. п. Как и ожидало большинство участников рынка, в конце июля Банк России снизил ключевую ставку на 2 п. п., до 18%, и не исключил ее снижения в дальнейшем (см. “Ъ” от 26 июля).

В отчетный период усилилась тенденция по размещению выпусков с фиксированной ставкой. Без учета крупнейшей сделки июля — выпуска облигации с переменным купоном ВЭБ.РФ объемом 100 млрд руб. (см. “Ъ” от 25 июля) — доля флоатеров по итогам месяца не дотянула до 10% от рынка, тогда как в июне они занимали 35%. Как отмечает начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров, такие изменения в структуре предложения были продиктованы существенным отложенным спросом со стороны институциональных инвесторов на бумаги с фиксированным купоном и сроком обращения более двух лет. В таких условиях размещения ряда крупных выпусков проходили при многократном превышении спроса над предложением. В частности, АО РЖД увеличило объем размещения с 30 млрд до 40 млрд руб., СИБУР — с 20 млрд до 40 млрд руб. При этом в обоих случаях ставка купона с первоначальных ориентиров 14,65% и 14,4% годовых соответственно была снижена до 13,95% годовых.

5,12 триллиона рублей составил объем размещения корпоративных облигаций за семь месяцев 2025 года

При этом эмитенты постепенно увеличивают срочность выпусков. По оценке экспертов аналитической компании «Эйлер», за минувший месяц в среднем срочность размещений рублевых выпусков с фиксированными купонами выросла с 2,8 до 3 лет. «На фоне начала цикла смягчения ключевой ставки инвесторы стремятся зафиксировать относительно высокую доходность на как можно более длинный горизонт, а заемщики, пользуясь такими предпочтениями рынка, получают возможность снизить процентные платежи»,— отмечает старший кредитный аналитик «Эйлера» Екатерина Уракова.

Равномерное растягивание таких платежей позволяет управлять, в частности, процентной нагрузкой, что особенно важно в условиях, «когда компании все сильнее ощущают на себе падение спроса», отмечает эксперт. По мнению руководителя департамента финансовых рынков и долгового капитала БКС КИБ Натальи Виноградовой, такая стратегия оправданна, ведь риторика Банка России остается достаточно осторожной в условиях текущей геополитической и макроэкономической ситуации. Поэтому ожидать дальнейшего быстрого и существенного снижения ключевой ставки не стоит.

Участники рынка с оптимизмом смотрят на перспективы ближайших месяцев. Как отмечает Эдуард Джабаров, из-за сезона отпусков небольшое замедление объема размещений может произойти в августе, но оно не будет существенным. Уже осенью активность вырастет вместе с восстановлением деловой активности. «В сентябре исторически наблюдается рост активности — многие компании рефинансируют обязательства. С учетом текущих ставок и настроений инвесторов ожидаем, что большинство новых выпусков будет с фиксированным купоном»,— отмечает руководитель департамента рынков капитала Совкомбанка Роберт Смакаев.

Виталий Гайдаев