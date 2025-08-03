Обжалован приговор поставщику оборонного завода Новосибирска

В Новосибирский областной суд поступила жалоба защиты на приговор, вынесенный Железнодорожным райсудом Константину Еремину — руководителю компании «Трансолеум М», являющейся поставщиком механического завода «Искра». Он обвинялся в мошенничестве, передаче коммерческого подкупа и взятки (ст. 159 УК РФ, ст. 204 УК РФ, ст. 291 УК РФ) и получил девять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 4,9 млн руб. Дата рассмотрения апелляции пока не определена.

Это уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ. Согласно версии следствия, в 2012-2018 годах глава «Трансолеум М» Константин Еремин на постоянной основе передавал заместителю гендиректора «Искры» Олегу Миргородскому и начальнику отдела снабжения завода Александру Мельникову вознаграждение за заключение договоров поставки с подконтрольными ему организациями. Общая сумма подношений, подсчитали силовики, составила 8,2 млн руб.

Помимо обвинения в коррупции, руководителю «Трансолеум М» инкриминировали хищение. «В 2017-2019 годах Константин Еремин путем предоставления должностным лицам «Искры» фиктивных коммерческих предложений обеспечил заключение между указанным предприятием и подконтрольными ему организациями договоров поставки товаров по завышенным ценам»,— рассказали в СКР, отметив, что в результате исполнения соглашений на этих условиях «Искре» был причинен ущерб на сумму 112,7 млн руб.

Илья Николаев