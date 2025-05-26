Взрывчатка по завышенным ценам

В Новосибирске рассмотрели последнее уголовное дело о коррупции на механическом заводе «Искра», выпускающем взрывчатку. Директор фирмы-поставщика «Трансолеум М» Константин Еремин, который, по версии следствия, в течение шести лет платил топ-менеджерам оборонного завода откаты за заключение контрактов, получил девять лет колонии строгого режима и штраф 4,9 млн руб. Ранее экс-начальника отдела снабжения «Искры» Александра Мельникова, заключившего соглашение о сотрудничестве, приговорили к условному сроку, дело же в отношении бывшего замдиректора завода было прекращено в связи с истечением сроков давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд признал директора «Трансолеум М» Константина Еремина виновным в мошенничестве при поставках товаров новосибирскому оборонному заводу «Искра»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суд признал директора «Трансолеум М» Константина Еремина виновным в мошенничестве при поставках товаров новосибирскому оборонному заводу «Искра»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Железнодорожный районный суд Новосибирска сегодня вынес приговор директору компании «Трансолеум М» Константину Еремину по делу о коррупции на АО «НМЗ "Искра"» (входит в структуру «Ростеха»). Об этом сообщил аккаунт судов общей юрисдикции региона.

Это уголовное дело было возбуждено в ноябре 2021 года по материалам новосибирского УФСБ, выявившего факты коррупции на оборонном предприятии — одном из крупнейших в стране производителей взрывчатых веществ. В круге подозреваемых оказались бывший первый заместитель гендиректора «Искры» Олег Миргородский, экс-начальник отдела снабжения Александр Мельников, являвшийся зампредом закупочной комиссии, а также руководитель фирмы-поставщика «Трансолеум М» Константин Еремин.

По версии следствия, в 2012–2018 годах бизнесмен якобы выплачивал топ-менеджерам «Искры» незаконные вознаграждения за заключение договоров поставок товаров и непринятие мер за нарушение обязательств по ним. Общая сумма подношений, подсчитали правоохранители, составила около 8,2 млн руб.

В декабре 2021 года по делу были проведены задержания. Главный фигурант расследования Олег Миргородский на тот момент занимал пост гендиректора ФКП «Пермский пороховой завод».

Бывший снабженец Мельников заключил соглашение о сотрудничестве и его дело выделили в отдельное производство. В мае 2023 года ему присудили шесть с половиной лет условно и штраф 2 млн руб. Дело бывшего замдиректора «Искры» Олега Миргородского, насчитывающее два эпизода коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ), было прекращено год назад на стадии судебного следствия с формулировкой «за истечением сроков давности».

Сегодня приговор выслушал последний участник расследования — бизнесмен Константин Еремин, который обвинялся в передаче коммерческого подкупа и взятки (ст. 204 УК РФ, ст. 291 УК РФ), а также мошенничестве (ст. 159 УК РФ) на 112,7 млн руб. при поставках товаров на «Искру» по завышенным, по версии следствия, ценам. Предпринимателю назначили девять лет колонии строгого режима, штраф 4,9 млн руб. Бизнесмена, частично признавшего вину, взяли под стражу в зале суда. В счет наказания обвиняемому зачли время, проведенное им в СИЗО и под домашним арестом. Кроме этого суд взыскал с него в пользу оборонного завода 112,7 руб. в счет возмещения материального ущерба. Отметим, что по решению арбитражного суда Москвы от 21 января 2022 года в отношении Константина Еремина введена процедура реструктуризации долгов гражданина.

Константин Воронов