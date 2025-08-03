В Таганроге задержали подозреваемого в нападениях на женщин

В Таганроге сотрудники полиции задержали 21-летнего подозреваемого в нападениях на трех женщин, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Ростовской области Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

В отдел полиции поступило заявление о нападении на местную жительницу и краже у нее имущества стоимостью 22 тыс. руб. Оперативники задержали подозреваемого и установили, что он может быть причастен к совершению преступления против двух других женщин 1985 и 1955 годов рождения.

Правоохранители проверяют возможную причастность задержанного к аналогичным преступлениям на территории всей Ростовской области.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ст ч.1 ст. 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ч.1 ст. 162 «Разбой в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья», ч.2 ст. 161 «Грабеж» УК РФ.

Также рассматривается вопрос о привлечении его к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Тат Гаспарян