Движение через Молдавановский перевал восстановили

Движение автотранспорта через Молдаванский перевал на трассе М-4 «Дон» восстановлено в полном объеме. Ранее в районе 1414-го километра автодороги, в направлении Джубги, из-за схода селевых масс движение осуществлялось по одной полосе, сообщает кубанский оперштаб.

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По информации госкомпании «Автодор», расчистка проезжей части была проведена с привлечением специализированной техники. В региональном управлении ГИБДД подтвердили возобновление движения в обоих направлениях.

Одновременно с этим, в рамках введенного режима ЧС, сохраняется временное ограничение на движение грузового транспорта со стороны Новороссийска в направлении Геленджика. Перевозка пассажиров автобусами, а также движение легковых автомобилей осуществляется без изменений.

Вячеслав Рыжков