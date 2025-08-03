Аэропорт Сочи работает в штатном режиме

Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме. По данным воздушной гавани, к 10:00 утра 3 августа количество рейсов с задержкой свыше двух часов сокращено до 16. Это стало возможно благодаря координированным действиям сотрудников аэропорта и авиаперевозчиков.

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Ранее, в ночь со 2 на 3 августа, экипажами шести рейсов было принято решение направить воздушные суда на запасные аэродромы из соображений безопасности. К 11:30 пять из них уже вернулись в Сочи. Один самолет рейса FV-6204, следовавший по маршруту Самара — Сочи, остается на запасной площадке — у экипажа наступило регламентированное время отдыха.

Представители авиакомпаний продолжают работу с пассажирами, обеспечивая их всем необходимым в соответствии с действующими нормативами. В аэропорту действует оперативный штаб, усилены смены наземного персонала и служб обслуживания. В терминале дежурят менеджеры по сервису, оказывающие поддержку в случае вопросов.

Ожидается, что в ближайшие два дня авиаперевозчики продолжат стабилизацию расписания. В здании терминала функционирует бесплатная комната матери и ребенка, также доступны питьевые фонтанчики.

Вячеслав Рыжков