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На Черноморском побережье действует штормовое предупреждение

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В связи с ожидаемыми осадками и учетом времени прохождения паводка до конца 3 августа, а также утром и днем 4 августа, на реках и водотоках юго-западной части региона — в муниципальном образовании Горячий Ключ и на Черноморском побережье от Анапы до Магри (включая Геленджик и Туапсинский район) прогнозируется подъем уровней воды до опасных отметок и выше.

В случае чрезвычайных ситуаций жители могут обращаться по бесплатному номеру экстренных служб.

Вячеслав Рыжков

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