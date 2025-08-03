На Черноморском побережье действует штормовое предупреждение

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В связи с ожидаемыми осадками и учетом времени прохождения паводка до конца 3 августа, а также утром и днем 4 августа, на реках и водотоках юго-западной части региона — в муниципальном образовании Горячий Ключ и на Черноморском побережье от Анапы до Магри (включая Геленджик и Туапсинский район) прогнозируется подъем уровней воды до опасных отметок и выше.

В случае чрезвычайных ситуаций жители могут обращаться по бесплатному номеру экстренных служб.

Вячеслав Рыжков