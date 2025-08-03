Более 1,5 тысяч машин стоят в очереди к Крымскому мосту

По данным оперативного Telegram-канала, на въезде в Крым через Крымский мост образовалась значительная автомобильная очередь. По состоянию на 11:00 3 августа в зоне ручного досмотра со стороны Тамани находилось 1585 транспортных средств. Время ожидания составляет порядка четырех часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Наблюдается резкий рост числа ожидающих: если в 9:00 утра в очереди находилось около 1 тыс. машин, то к 10:00 их количество увеличилось до 1650. На противоположной стороне, при выезде из Крыма, скоплений автотранспорта не зафиксировано.

Вячеслав Рыжков