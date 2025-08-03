В кооперативе на Авиационной в Сочи разбирают завалы

Глава Сочи Андрей Прошунин утром 3 августа прокомментировал оперативную обстановку на курорте. По его словам, в Адлерском районе Сочи в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Жертв нет, ситуация оценивается как контролируемая, город продолжает работу в штатном режиме. Информация о происшествии передана губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

Возгорание резервуара с топливом на нефтебазе было ликвидировано к 6:05 утра. В тушении принимали участие расчеты пожарных служб и специализированный поезд. Работы по окончательному устранению очага продолжаются. Повреждения вновь зафиксированы в районе гаражного кооператива на улице Авиационной. На месте работает тяжелая техника, проводится разбор завалов и укрепление конструкций. Специалисты ведут подомовой обход и уточняют потребности жителей для организации экстренной помощи.

Мэр поблагодарил за работу подразделения противовоздушной обороны и экстренных служб. Власти напоминают о запрете фото- и видеосъемки работы ПВО, а также публикации кадров с мест падения дронов и задействования экстренных служб. Жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности, не подходить к окнам и при необходимости укрываться в помещениях без остекления. В экстренных случаях следует обращаться по телефону 112.

Вячеслав Рыжков