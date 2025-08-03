Смерч вышел на берег в Агое Туапсинского района

Непогода, обрушившаяся на побережье Краснодарского края, вызвала серьезные разрушения в населенных пунктах Туапсинского района. В поселке Агой был зафиксирован смерч, в результате которого пострадала прибрежная инфраструктура: ураганный ветер поднял катамаран из воды и выбросил его на сушу.

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В селе Лермонтово проливные дожди вызвали резкий подъем уровня воды в горных реках, что привело к сходу селевых потоков и разрушению одного из мостов. Подтоплены придомовые территории в Молдавановке, Дефановке и поселке Новомихайловский, где река Дефань достигла критических отметок.

Сход грязекаменной массы зафиксирован также на 1415-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» в сторону Джубги. Проезд на участке перекрыт, автомобили перенаправляются через Новороссийск. На месте развернуты силы экстренных служб.

По данным МЧС, в регионе сохраняется вероятность новых ливней, града и усиления ветра. Ситуация находится на контроле оперативных ведомств.

Вячеслав Рыжков