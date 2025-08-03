Синоптики прогнозируют ливни с градом в Ростовской области

МЧС по Ростовской области объявило штормовое предупреждение 3 и 4 августа. В регионе местами ожидается комплекс опасных метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и порывистым ветром скоростью 20-25 м/с.

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Ведомство призывает жителей региона «быть внимательными и осторожными». В экстренных ситуациях можно обращаться по телефонам спасательных служб 101 или 112.

Согласно прогнозу синоптиков, в Ростове-на-Дону днем 3 августа пройдут кратковременные дожди с грозой. Скорость ветра составит 7-12 м/с, во время грозы усилится до 15-18 м/с. Температура воздуха останется высокой — 33-35 градусов.

4 августа в областном центре ночью и утром также ожидаются кратковременные осадки с грозой, днем погода улучшится. Сила ветра сохранится на прежнем уровне, но станет немного прохладнее — 29-31 градус.

Тат Гаспарян