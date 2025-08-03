Кондратьев: 127 человек тушат пожар на нефтебазе после атаки БПЛА в Адлере
В Адлерском районе Сочи 127 человек и 35 единиц техники тушат пожар на нефтебазе после атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По уточненным данным, на нефтебазе горит один резервуар с нефтепродуктами объемом 2 тыс. кубометров. Обломки дронов упали в гаражном кооперативе на улице Авиационной. Повреждения получили пять гаражей. Возгорание там потушили до приезда пожарных. На той же улице оперативные службы ликвидируют возгорание магазина.
По предварительным данным, пострадавших нет.