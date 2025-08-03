Кондратьев: 127 человек тушат пожар на нефтебазе после атаки БПЛА в Адлере

В Адлерском районе Сочи 127 человек и 35 единиц техники тушат пожар на нефтебазе после атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По уточненным данным, на нефтебазе горит один резервуар с нефтепродуктами объемом 2 тыс. кубометров. Обломки дронов упали в гаражном кооперативе на улице Авиационной. Повреждения получили пять гаражей. Возгорание там потушили до приезда пожарных. На той же улице оперативные службы ликвидируют возгорание магазина.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Лия Пацан