Аэропорт Сочи возобновил прием и выпуск самолетов

Аэропорт Сочи отменил временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. В настоящее время специалисты формируют расписание для прибытия и обслуживания всех самолетов с учетом вынужденных изменений.

Администрация аэропорта рекомендует пассажирам отслеживать актуальную информацию на онлайн-табло, мониторах в терминале или через телеграм-бот AerodinamikaBot. Также путешественникам советуют внимательно следить за уведомлениями авиакомпаний о статусе рейсов по контактам, указанным в бронировании.

В Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с топливом на территории нефтебазы. По словам главы курорта Андрея Прошунина, инцидент сопровождался падением обломков БПЛА, которые вновь повредили постройки в гаражном кооперативе на улице Авиационной возле аэропорта.

Лия Пацан