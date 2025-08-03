Средства ПВО перехватили 61 беспилотник над Черным морем и Краснодарским краем

Российские средства ПВО за ночь со 2 на 3 августа уничтожили и перехватили 93 украинских беспилотника над восемью регионами страны и акваторией Черного моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно сводке Минобороны РФ, операция продолжалась с 23:30 мск 2 августа до 05:00 мск 3 августа. Большую часть беспилотных аппаратов самолетного типа — 60 единиц — сбили над акваторией Черного моря.

На территории Воронежской области уничтожили 18 дронов, в Белгородской области — 7. По три беспилотника перехватили над Брянской областью, по два — над Курской областью. По одному дрону сбили над территориями Нижегородской области, Краснодарского края и Республики Крым.

Лия Пацан