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Сирены повторно звучат на территории Сириуса

В Сириусе в районе Сочи около 3:30 3 августа повторно прозвучали сирены, предупреждающие о беспилотной опасности. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Кубань».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам журналиста, после первых сигналов тревоги наступило временное «затишье». Спустя некоторое время сирены зазвучали вновь.

Очевидцы и корреспондент издания сообщают о пожаре в Адлерском районе курорта. Официальной информации о каких-либо происшествиях от экстренных служб не поступало.

Вячеслав Рыжков

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