Сирены повторно звучат на территории Сириуса

В Сириусе в районе Сочи около 3:30 3 августа повторно прозвучали сирены, предупреждающие о беспилотной опасности. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам журналиста, после первых сигналов тревоги наступило временное «затишье». Спустя некоторое время сирены зазвучали вновь.

Очевидцы и корреспондент издания сообщают о пожаре в Адлерском районе курорта. Официальной информации о каких-либо происшествиях от экстренных служб не поступало.

Вячеслав Рыжков