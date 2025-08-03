Сирены повторно звучат на территории Сириуса
В Сириусе в районе Сочи около 3:30 3 августа повторно прозвучали сирены, предупреждающие о беспилотной опасности. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Кубань».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам журналиста, после первых сигналов тревоги наступило временное «затишье». Спустя некоторое время сирены зазвучали вновь.
Очевидцы и корреспондент издания сообщают о пожаре в Адлерском районе курорта. Официальной информации о каких-либо происшествиях от экстренных служб не поступало.