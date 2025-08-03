В Сириусе объявили об угрозе атаки БПЛА
На федеральной территории Сириус объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте»,— написал господин Плишкин.
На территории Сочи также объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Прошунин.