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В Сириусе объявили об угрозе атаки БПЛА

На федеральной территории Сириус объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте»,— написал господин Плишкин.

На территории Сочи также объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Прошунин.

Дмитрий Холодный

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