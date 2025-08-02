Умер работавший с группой The Rolling Stones аккордеонист Флако Хименес

Американский музыкант Флако Хименес скончался в возрасте 86 лет. Об этом его семья сообщила в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Музыкант родился в Техасе в 1939 году. Он начал выступать на сцене вместе со своим отцом, когда ему было всего семь лет. Первым его инструментом был мексиканский струнный инструмент бахо сексто, а позже он стал играть на аккордеоне. Его игру на ручной гармонике можно услышать на пластинках Боба Дилана, Рая Кудера, Доктора Джона. Его приглашали и The Rolling Stones для записи альбома Voodoo Lounge. Работа с этими музыкантами помогла добиться ему известности за пределами Америки.

Композиции, в создании которых он участвовал, не раз занимали первые места в чартах Billboard. В 1999 году журнал наградил его премией за достижения в латинской музыке. С 1986 по 2015 год господин Хименес выиграл шесть премий «Грэмми».

«Он ушел из жизни в окружении своих близких, и мы будем очень по нему скучать. Его наследие будет жить в его музыке и в сердцах всех его поклонников»,— написали его родственники в соцсетях.