Главные новости за 2 августа. Кавказ

Республиканская клиническая больница имени А.В. Вишневского в Махачкале первой в России получила усовершенствованную систему внутрисосудистого УЗИ.

В Ставропольском крае из-за аварии на подающем водоводе Прикумского участка без воды остались семь населенных пунктов.

Синоптики прогнозируют с Ставропольском крае высокую температуру до +40°С. Сильная жара ожидается в регионе с 3 по 5 августа. Воздух будет раскаляться преимущественно во второй половине дня.

За первые шесть месяцев 2025 года в Ставропольском крае спасли 231 человека. Спасатели провели около 2 тыс. операций и помогли 231 человеку, 32 из которых — дети.

Троллейбусный парк в Ставрополе получил в 2025 году 45 новых троллейбусов.