Больница в Махачкале первой в России получила оборудование для внутрисосудистого УЗИ
Республиканская клиническая больница имени А.В. Вишневского в Махачкале первой в России получила усовершенствованную систему внутрисосудистого УЗИ. Информация об этом появилась в Telegram-канале медучреждения.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Инновационное оборудование значительно увеличит точность диагностики сосудов при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Новая система намного превосходит стандартную ангиографию.