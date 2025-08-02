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Больница в Махачкале первой в России получила оборудование для внутрисосудистого УЗИ

Республиканская клиническая больница имени А.В. Вишневского в Махачкале первой в России получила усовершенствованную систему внутрисосудистого УЗИ. Информация об этом появилась в Telegram-канале медучреждения.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инновационное оборудование значительно увеличит точность диагностики сосудов при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Новая система намного превосходит стандартную ангиографию.

Мария Хоперская

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