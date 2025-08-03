От галантерейного лавки до гостиницы «Черноморская»

«Ъ-Новороссийск» продолжает цикл материалов об архитектуре и истории города, в которых гид-экскурсовод Игорь Гусенин рассказывает о судьбе дореволюционных построек. До Великой Отечественной войны на перекрестке улицы Советов и Мичуринского переулка находилось величественное здание – доходный дом купцов Бобовичей. Сегодня на этом месте стоит корпус бывшей гостиницы «Черноморская».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общий вид фасада дома Бобовичей, 1910-е гг.

Фото: предоставлено nvrsk-kostomarovo.ru Общий вид фасада дома Бобовичей, 1910-е гг.

Фото: предоставлено nvrsk-kostomarovo.ru

Трехэтажный доходный дом с куполом был построен в 1912 году на углу улицы Серебряковской и Агентского переулка (нынешних улиц Советов и Мичуринского переулка). Однако есть еще две даты постройки здания: 1907 и 1908 годы. Какая дата постройки из трех верна – сегодня невозможно проверить. Здание принадлежало представителям семьи старинного и влиятельного караимского рода Бобовичей или Бабовичей.

В конце 60-х – начале 70-х годов XIX века два брата — мещанин из Евпатории Моисей Юфудович Бобович и керченский купец Илья Юфудович Бобович, открыли в Новороссийске галантерейную лавку. Торговля процветала, и через 10 лет они уже имели целый галантерейный магазин. А еще через 10 лет их магазин располагался уже не в съемном, а в собственном двухэтажном доме. Два приказчика торговали в магазине преимущественно шерстяными тканями, золотыми и серебряными вещами. Остальные помещения сдавались в аренду представителям караимской диаспоры города: Б. Шапшалу под гостиницу «Россия» и В. Крыму под винный погреб.

На первом этаже дома Бобовичей располагался модный галантерейный магазин младшего поколения семьи – торгового дома «Браться С. и И. Бобович», на втором этаже – Волжско-камский банк и казино. Третий этаж арендовало Новороссийское общественное собрание. Также, по некоторым сведениям, на третьем этаже располагалась гостиница «Гранд-отель». Владельцем гостиницы являлся грек А.Ф. Куракли, по другим данным А.Ф. Курукли. В рекламных брошюрах гостиницы того времени сообщалось: «Первоклассные номера с ванной и телефоном. Прекрасный морской вид, близость к городским купальням и открытому морю».

После установления в городе Советской власти в 1920 году, в здании размещался клуб советских торговых работников им. Энгельса. А в помещение банка — кабинет заведующего жилищным и квартирным подотделами.

В 1930-х годах в бывшем доме Бобовичей находился магазин «Торгсин», предназначенный для иностранцев, но в котором и советские граждане могли приобрести за золото и серебро любые продукты — от отрубей до деликатесов, а также одежду и обувь.

Дом Бобовичей, 1936 г.

Фото: предоставлено nvrsk-kostomarovo.ru

В мае 1943 года, как видно на немецкой аэрофотосъемке, дом Бобовичей еще был целым, даже с неповрежденной крышей.

Фрагмент немецкой АФС Люфтваффе от 4 мая 1943 г. На АФС виден дом Бобовичей

Фото: предоставлено nvrsk-kostomarovo.ru

К октябрю 1943 года дом был полностью уничтожен. От бывшего дома Бобовичей остался только купол. Восстанавливать было нечего.

Фрагмент немецкой АФС Люфтваффе от 3 октября 1943 г. На АФС видны руины дома Бобовичей

Фото: предоставлено nvrsk-kostomarovo.ru

Развалины дома Бобовичей, 1943 г. Видно купол, венчающий руины

Фото: предоставлено nvrsk-kostomarovo.ru

В 1947 году рабочие треста «Новороспромстрой» взялись за создание сквера на месте разрушенного дома купцов Бобовичей. Согласно проекту, в сквере предполагалась установка летнего павильона ресторана «Прибой».

Первым делом необходимо было разобрать руины, очистить площадку от завалов и произвести ее планировку. Для решения этой задачи с территории будущего сквера было вывезено около трех вагонов горелых металлических балок, разобрано и вывезено со стройплощадки более 200 кубометров разрушенных железобетонных конструкций, 1200 кубометров строительного мусора, образовавшегося от обрушения здания. В работах по созданию сквера участвовало 500 строителей.

Сквер, разбитый на месте дома Бобовичей, 1949 г.

Фото: предоставлено nvrsk-kostomarovo.ru

Уже к концу 1940-х годов на месте дома Бобовичей был разбит сквер, названный в честь И. В. Сталина. В центре сквера, на постаменте, была воздвигнута статуя Сталина. В дальнейшем, во время хрущевской «оттепели» и борьбы с культом личности Сталина, его статую из центра города убрали, сквер ликвидировали. В 1959 году на месте сквера была построена гостиница «Черноморская».