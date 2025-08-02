Полиция Петербурга провела рейд после жалоб местных жителей на «кочевой народ»

В Санкт-Петербурге полиция провела «профилактический рейд с этническим уклоном». Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграмм-канал ГУ МВД по Ленинградской области Фото: Телеграмм-канал ГУ МВД по Ленинградской области

Мероприятия прошли в Красносельском районе «в местах компактного проживания представителей полукочевого населения», заявили в главке. Поводом стали «поступившие от местных жителей сигналы о противоправных действиях и антиобщественном поведении» некоторых представителей «кочевого народа», добавили в полиции. В ходе рейда сотрудники проверили больше 100 человек, 16 из них доставили в отдел полиции. Они прошли процедуру дактилоскопирования, четверым представитель военкомата вручил повестки о постановке на учет.

Шестеро доставленных в отдел оказались гражданами одной из стран Центральной Азии, на территории РФ они находятся незаконно. Этих людей привлекли к административной ответственности и доставили в спеццентр, они будут выдворены из страны.