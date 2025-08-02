Армения в третий раз подряд проведет совместные учения с США

Армения с 12 по 20 августа проведет учения с США Eagle Partner. Об этом сказано в пресс-релизе армянского Минобороны. Страны проводят совместные учения третий год подряд.

Целью маневров министерство назвало повышение боеготовности миротворческого подразделения вооруженных сил (ВС) Армении, а также обмен «передовым опытом в области управления и тактической связи». В учениях примут участие миротворческая бригада армянских ВС, военнослужащие Сухопутных войск США в Европе и Африке и Национальной гвардии штата Канзас.

В конце июля СМИ писали, что Армения, Азербайджан и США согласовали меморандум о создании Зангезурского коридора, который будет находиться под управлением частной американской компании. Ереван это не подтвердил.

Подробности — в материале «Ъ» «Никол Пашинян сохраняет равновесие».