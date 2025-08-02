Для болельщиков ярославского «Локомотива» выпустили транспортные карты

В Ярославле выпущена лимитированная серия транспортных карт для болельщиков ХК «Локомотив», который по итогам сезона КХЛ 24/25 впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Карты оформлены в фирменных цветах клуба и украшены его символикой. Они начнут поступать в продажу с 4 августа. Всего выпущено 3 тысячи таких карт»,— рассказал господин Евраев.

Купить карты можно будет в кассах автовокзала, автобусных кассах вокзала Ярославль-Главный и в павильонах «Универсальная касса». Ранее в правительстве области сообщили, что в холле здания правительства области в честь «Локомотива» установят звезду, посвященную победе команды.

Напомним, что 3 августа в Ярославле состоится чествование «Локомотива». «Ъ-Ярославль» публиковал программу событий, а также сообщал об изменениях в работе транспорта и вводимых ограничениях.

Алла Чижова