Стартовала продажа билетов на чествование «Локомотива»

В Ярославле в УКРК «Арена-2000» стартовала продажа билетов на торжественную церемонию, посвященную чемпионству ХК «Локомотив». Как сообщали в клубе, чествование пройдет 3 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Напомним, что в мае «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии play-off КХЛ команда со счетом 4:1 обыграла челябинский «Трактор».

Чествование чемпионов начнется в 14:30 на Советской площади открытием хоккейной фан-зоны. В 16:00 от домашней арены команды стартует парад чемпионов. Автобус с игроками «Локомотива» проедет по Московскому проспекту, Которосльной набережной, улице Почтовой и площади Челюскинцев до Советской площади. В клубе рассказали, что «кульминацией» празднования станет церемония в «Арене-2000», включающая выступление хэдлайнера. Именно на последнее мероприятие 31 июля в 11:00 началась продажа билетов.

«Продажа будет осуществляться в кассах «Арены–2000» и онлайн на нашем официальном сайте. Стоимость билетов составит 800, 1000 и 1500 руб.»,— рассказывали в клубе

Ранее «Ъ» сообщал, что ярославский хоккейный клуб «Локомотив» не пригласил бывшего главного тренера команды Игоря Никитина и остальной штаб на чемпионский парад в честь завоевания Кубка Гагарина.

Алла Чижова