В Ярославле ограничат движение в центре и сократят маршруты троллейбусов

В Ярославле 3 августа из-за проведения мероприятий, посвященных победе ХК «Локомотив» в Кубке Гагарина, движение в центре будет ограничено, а два троллейбусных маршрута поедут по укороченным схемам. Об этом сообщили в правительстве области и мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

3 августа в 16:00 от «Арены-2000» стартует парад чемпионов. Поэтому в этот день с 15:30 и до 19:00 будет отключено напряжение контактной сети троллейбусов на участке Московского проспекта от улицы Калинина до Богоявленской площади, что приведет к изменению схемы движения двух троллейбусов. Конечной маршрута №5 станет Богоявленская площадь, а маршрута №9 — Торговый переулок. В этот же день увеличат выпуск подвижного состава по 25 автобусным и двум электробусным маршрутам: №1, 2, 8, 13, 19, 19к, 21б, 33, 41, 41а, 41б, 42, 49, 53, 56, 62, 66, 68, 71с, 76, 92, 97с, 97, 176, 178, 50, 60.

С 19:00 2 августа автовладельцам запретят парковаться на участках улиц Кирова, Нахимсона, Советской площади, Советской, Волжская набережная (верхний ярус), Кедрова, Народный переулок, Советский переулок, Революционная, Волжский спуск, площадь Челюскинцев, Почтовая, Подзеленье, Андропова, Которосльная набережная (верхний ярус). С 21:00 на этих же участках движение полностью перекроют. Все эти ограничения продлятся до 23:00 3 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Ранее «Ъ-Ярославль» публиковал программу мероприятий, включающую парад чемпионов.

Алла Чижова