Вэнс рассказал об «одержимости» темой НЛО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что «одержим всей этой темой НЛО». Он рассказал, что планирует посвятить изучению вопроса время в августе, когда конгресс находится на каникулах.

В подкасте Ruthless Podcast господин Вэнс сообщил, что его заинтересовали некие видеоролики об НЛО, появившиеся в прошлом году. «Что на самом деле происходит? О чем были эти видео? Я пока не добрался до сути»,— добавил он.

The Daily Beast пишет, что Джей Ди Вэнс не впервые признается в своем интересе к НЛО. В частности, в 2024 году на митинге в Висконсине он призвал журналистов рассказать, если они что-нибудь знают об НЛО, потому что он «увлечен» этой темой.

В декабре 2022 года Пентагон сообщал, что не нашел доказательств посещения Земли инопланетянами. The Wall Street Journal в своем расследовании, вышедшем в июне 2025-го, сообщила, что военное ведомство США годами лгало об НЛО, чтобы держать в тайне создание истребителей.