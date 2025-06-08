WSJ: Пентагон годами лгал об НЛО, чтобы держать в тайне создание истребителей

При установлении источников происхождения теорий заговора об активности НЛО на Земле учрежденный Пентагоном Отдел по разрешению аномалий (AARO) пришел к выводу, что дезинформация зачастую распространялась самим высшим командованием США. Пентагон пытался скрыть эти данные в своем отчете за 2024 год. Об этом сообщается в расследовании The Wall Street Journal (WSJ).

Анализируя материалы внутреннего расследования Пентагона, WSJ делает вывод, что существенная часть конспирологии, распространившейся среди офицеров американской армии, появилась либо с санкции Пентагона, либо в результате затянувшейся традиции розыгрышей. В публичном отчете за 2024 год Министерство обороны опустило ключевые детали внутреннего расследования, чтобы избежать конфуза и раскрытия секретной информации.

Первый случай дезинформации, раскрытый AARO, датируется 80-ми годами. Тогда полковник ВВС США посетил бар неподалеку от Зоны 51 и поделился с владельцем заведения фотографиями «летающей тарелки». Снимки оказались на стенах бара, а вскоре разошлись далеко за пределы штата Невада, где находится военная база. По данным WSJ, военнослужащий выполнял задание по дезинформации местного населения с целью этой операции было сокрытие тестирования стелс-истребителей F-117 Nighthawk на территории секретного полигона. Командованию ВВС было выгоднее, чтобы жители близлежащих населенных пунктов поверили в НЛО, чем распространили данные о новейшей на тот момент разработке американского ВПК. Подобными методами командование США избегало утечек на протяжении всей Холодной войны, следует из материала WSJ.

В ходе внутреннего расследования Пентагон также установил, что часть бывших и действующих офицеров американской армии, продолжающих верить в инопланетную жизнь, пострадали от обыкновенных розыгрышей со стороны старших офицеров. Так, на протяжении десятилетий новым командирам секретных программ ВВС вручали фотографию якобы летательного аппарата инопланетян. Шутники окрестили его Yankee Blue. Многие так и не узнали, что это была подделка. Весной 2023 года канцелярия министра обороны США разослала служебную записку с приказом немедленно прекратить эту практику, пишет WSJ.

Летом 2023 года в Конгрессе США прошли слушания о существовании внеземной активности. На них выступил бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш. Он заявлял, что Пентагон с 30-х годов скрывает от американцев контакты с инопланетянами.