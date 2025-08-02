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Орловский губернатор заявил, что сбои интернета не важны на фоне подвигов на СВО

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что отключения мобильного интернета являются «неудобством», которое не столь значительно в условиях СВО. Он призвал жителей региона проявить терпение и помнить о военнослужащих в зоне боевых действий.

Фото: Телеграм-канал губернатора Орловской области

Фото: Телеграм-канал губернатора Орловской области

«Пока мы ощущаем неудобства от отсутствия связи, наши бойцы на передовой... передают „привет“ всем орловчанам...» — написал губернатор в Telegram-канале.

Господин Клычков высказал мнение, что «наши бытовые трудности ничего не значат по сравнению с подвигом этих героев». «Давайте наберемся терпения и ответим противнику, сплотившись вокруг наших защитников!» — добавил он.

В конце июля чиновник сообщил, что власти Орловской области ведут переговоры с местными операторами о пересмотре тарифов из-за ухудшения услуг связи. По словам главы региона, он получает много жалоб от жителей.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин в пятницу предложил местным жителям воспринимать отключения мобильного интернета как возможность устроить цифровой детокс. Несколькими днями ранее глава «Центра управления регионом» в Красноярском края Екатерина Кузьминых предложила жителям, работающим на удаленке и недовольным перебоями со связью, отправиться на СВО. Позднее чиновница извинилась за свои слова.

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