Красноярская чиновница извинилась за совет «удаленщикам» идти на СВО

Руководительница «Центра управления регионом» в Красноярском края Екатерина Кузьминых извинилась за слова о жителях, выразивших недовольство перебоями со связью в регионе. Ранее тем, кто не может работать из-за отсутствия интернета, она предложила пойти на СВО.

Утром 29 июля глава Красноярского края Михаил Костюков сообщил, что временные ограничения на работу мобильного интернета в регионе связаны с усилением мер безопасности. По его словам, это обусловлено оперативной обстановкой и необходимостью предотвращения сетевых угроз.

В комментариях к посту главы региона одна из жительниц указала, что не работает не только мобильный интернет, но и проводной, и это мешает работе. «А как быть тем кто на удаленке? Орион всех нагнул люди работали с мобильного. Как быть если проводной опять сдохнет? Люди работу потеряют»,— написала она.

«На СВО работы хватит всем»,— ответила жительнице Екатерина Кузьминых.

Ее заявление получило огласку в СМИ. В разговоре с NGS24.ru госпожа Кузьминых заявила, что переживания жителей о перебоях со связью «избыточны», поскольку край обычно находится «в тишине и спокойствии». «У нас не летают беспилотники. И, когда из соображений безопасности и чтобы это мирное небо над Красноярском сохранялось, отключают мобильный интернет, то любые переживания по этому поводу мне кажутся избыточными»,— сказала она.

Однако, спустя несколько часов чиновница все же извинилась за высказывания на странице «ВКонтакте». «Именно безопасностью и были обусловлены мои слова. Форма была эмоциональной и неправильной, прошу тех, кого это обидело, меня извинить»,— написала она. Госпожа Кузьминых при этом отметила, что «иногда дискомфорт от отсутствия связи можно потерпеть ради безопасности и сохранения жизни».

Полина Мотызлевская