Нижегородский губернатор назвал перебои с интернетом шансом устроить детокс

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил жителям воспринимать отключения мобильного интернета как возможность устроить цифровой детокс.

«Если мы хотим, чтобы наши жители были в безопасности, нам придется потерпеть этот дискомфорт»,— сказал глава региона на заседании заксобрания (трансляцию вела пресс-служба). Он добавил, что в Нижегородской области будет расширяться число точек Wi-Fi. Власти региона планируют, чтобы проводной интернет был во всех торговых точках для стабильной работы кассовых аппаратов.

«Ъ-Приволжье» сообщал, что перебои с мобильным интернетом начались в Нижегородской области в начале мая. Власти региона объяснили это усилением мер безопасности из-за атак беспилотников. Глеб Никитин предупреждал, что проблемы со связью не прекратятся, пока сохраняется угроза БПЛА.