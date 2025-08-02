Средний Урал вошел в топ-5 регионов по числу россиян с зарплатой от 1 млн рублей

Свердловская область заняла четвертое место в рейтинге регионов по числу россиян с заработной платой от 1 млн руб., следует из данных «РИА Новости». Согласно исследованию, таких работников на Среднем Урале насчитывается 892. В тройку лидеров рейтинга вошли Москва (28 тыс.), Санкт-Петербург (3,8 тыс.) и Московская область (3,3 тыс.).

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В пятерку лидеров среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) вошел Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра), в котором более 1 млн руб. получают 335 человек.

По данным информагентства, в целом число россиян с зарплатой от 1 млн руб. на апрель 2025 года достигло 45 428 человек. В 2023 году таких работников в стране насчитывалось 24 400.

Ранее руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН Ольга Козлова сообщила, что по итогам 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата работников по стране составляла 88 тыс. руб., в УрФО — 91,7 тыс. руб. Она добавила, что размер средний зарплаты в ХМАО составил 163 тыс. руб., в Ямало-Ненецком автономном округе — 124 тыс. руб., в Тюменской области — 90 тыс. руб., в Свердловской области — 78 тыс. руб.

Василий Алексеев