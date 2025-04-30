Свердловская область заняла четвертое место по зарплате среди регионов УрФО

Среднемесячная начисленная заработная плата работников в Свердловской области составила 78 тыс. руб. по итогам 2024 года, сообщила на пресс-конференции руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН Ольга Козлова. По ее словам, регион занимает четвертое место по размеру заработной платы среди субъектов Уральского федерального округа (УрФО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В частности, регион уступает Тюменской области со средней заработной платой в 90 тыс. руб., Ханты-Мансийскому автономному округу (124 тыс. руб.) и Ямало-Ненецкому автономному округу (163 тыс. руб.).

Госпожа Козлова добавила, что УрФО занимает четвертое место по размеру заработной платы среди всех федеральных округов России. «В 2024 году среднемесячная начисленная заработная плата работников по стране составляла 88 тыс. руб., в УрФО — 91,7 тыс. руб.»,— отметила она.

С этим, по словам Ольги Козловой, в округе фиксируется низкий размер пенсий. Она пояснила, что наименьшая была в Курганской области (19,6 тыс. руб.), наибольшая — в Ханты-Мансийском автономном округе (30,4 тыс. руб.). «Пенсионеры остаются в очень уязвимом состоянии»,— подчеркнула госпожа Козлова.

Василий Алексеев