На Дону предупредили о грозовых ливнях и высокой пожароопасности

Штормовые предупреждения из-за высокой пожароопасности и сильных ливней ввели в Ростовской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По прогнозам синоптиков, 3 и 4 августа местами по региону пройдут сильные дожди с грозой и градом. Порывы ветра достигнут 20-25 м/с.

В эти же дни чрезвычайная пожароопасность ожидается в следующих районах: Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский, Семикаракорский, Багаевский, Веселовский, Мартыновский, Неклиновский и южная половина Азовского района.

Мария Хоперская