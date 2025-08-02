На Дону предупредили о грозовых ливнях и высокой пожароопасности
Штормовые предупреждения из-за высокой пожароопасности и сильных ливней ввели в Ростовской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По прогнозам синоптиков, 3 и 4 августа местами по региону пройдут сильные дожди с грозой и градом. Порывы ветра достигнут 20-25 м/с.
В эти же дни чрезвычайная пожароопасность ожидается в следующих районах: Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский, Семикаракорский, Багаевский, Веселовский, Мартыновский, Неклиновский и южная половина Азовского района.