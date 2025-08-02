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Коммерсантъ FM
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Сотрудники «Афанасия» найдены живыми после землетрясения на Камчатке

Сотрудники пивоваренного холдинга «Афанасий», которых считали пропавшими после землетрясения на Камчатке, отдыхают в районе бухты Русской. С ними не было связи, из-за чего их родственники «начали паниковать», заявил «РИА Новости» источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, семья уехала на рыбалку. «Они отдыхают на некоем судне, и пограничники видели это судно... связались с этим судном,— заявил неназванный представитель силовиков. — И эти граждане сказали, что у них все в порядке».

СМИ писали об исчезновении руководителя холдинга Максима Ларина, главы продуктового направления Вадима Дешевкина и его сына. 30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение, его магнитуда, по разным оценкам, достигала 8,8. В результате были повреждены детские сады и ТЦ, цунами затопило несколько прибрежных районов.

Подробности — в материале «Ъ» «Камчатка ушла из-под ног».

Фотогалерея

Последствия землетрясения на Камчатке и Курилах

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В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения обрушился фасад одного из детсадов, появились трещины в зданиях некоторых больниц и соцучреждений. В городе введен режим чрезвычайной ситуации

В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения обрушился фасад одного из детсадов, появились трещины в зданиях некоторых больниц и соцучреждений. В городе введен режим чрезвычайной ситуации

Фото: Валерия Косилова / ТАСС

Очаг землетрясения располагался на глубине 159 км

Очаг землетрясения располагался на глубине 159 км

Фото: Telegram-канал Кроноцкого заповедника

В Северо-Курильске повреждены несколько зданий, у домов разрушены печные трубы, вентиляционные шахты

В Северо-Курильске повреждены несколько зданий, у домов разрушены печные трубы, вентиляционные шахты

Фото: Сергей Лакомов / РИА Новости

В Северо-Курильске затопило прибрежную зону

В Северо-Курильске затопило прибрежную зону

Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р

Из-за землетрясения 2,7 тыс. человек эвакуировали в безопасные районы

Из-за землетрясения 2,7 тыс. человек эвакуировали в безопасные районы

Фото: МЧС России / ТАСС

На Курильских островах была объявлена угроза цунами. Волна цунами высотой 3–4 м была зафиксирована в Елизовском районе Камчатского края

На Курильских островах была объявлена угроза цунами. Волна цунами высотой 3–4 м была зафиксирована в Елизовском районе Камчатского края

Фото: Reuters

Рабочий день в госучреждениях был сокращен до 13:00

Рабочий день в госучреждениях был сокращен до 13:00

Фото: Валерия Косилова / ТАСС

Угрозу цунами также объявили США, Япония и Китай

Угрозу цунами также объявили США, Япония и Китай

Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р

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В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения обрушился фасад одного из детсадов, появились трещины в зданиях некоторых больниц и соцучреждений. В городе введен режим чрезвычайной ситуации

Фото: Валерия Косилова / ТАСС

Очаг землетрясения располагался на глубине 159 км

Фото: Telegram-канал Кроноцкого заповедника

В Северо-Курильске повреждены несколько зданий, у домов разрушены печные трубы, вентиляционные шахты

Фото: Сергей Лакомов / РИА Новости

В Северо-Курильске затопило прибрежную зону

Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р

Из-за землетрясения 2,7 тыс. человек эвакуировали в безопасные районы

Фото: МЧС России / ТАСС

На Курильских островах была объявлена угроза цунами. Волна цунами высотой 3–4 м была зафиксирована в Елизовском районе Камчатского края

Фото: Reuters

Рабочий день в госучреждениях был сокращен до 13:00

Фото: Валерия Косилова / ТАСС

Угрозу цунами также объявили США, Япония и Китай

Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р

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