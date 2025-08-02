Сотрудники «Афанасия» найдены живыми после землетрясения на Камчатке

Сотрудники пивоваренного холдинга «Афанасий», которых считали пропавшими после землетрясения на Камчатке, отдыхают в районе бухты Русской. С ними не было связи, из-за чего их родственники «начали паниковать», заявил «РИА Новости» источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, семья уехала на рыбалку. «Они отдыхают на некоем судне, и пограничники видели это судно... связались с этим судном,— заявил неназванный представитель силовиков. — И эти граждане сказали, что у них все в порядке».

СМИ писали об исчезновении руководителя холдинга Максима Ларина, главы продуктового направления Вадима Дешевкина и его сына. 30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение, его магнитуда, по разным оценкам, достигала 8,8. В результате были повреждены детские сады и ТЦ, цунами затопило несколько прибрежных районов.

Подробности — в материале «Ъ» «Камчатка ушла из-под ног».