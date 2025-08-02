В Каневском районе Кубани упали обломки беспилотника

Вечером 1 августа в Каневском районе Краснодарского края упали обломки БПЛА. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фрагменты беспилотника обнаружили на пустыре в районе станицы Новодеревянковской.

Пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные и оперативные службы.

1 августа с 20.00 (мск) до полуночи дежурные средства ПВО сбили над территорией Краснодарского края семь беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Дмитрий Холодный