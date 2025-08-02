В Каневском районе Кубани упали обломки беспилотника
Вечером 1 августа в Каневском районе Краснодарского края упали обломки БПЛА. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фрагменты беспилотника обнаружили на пустыре в районе станицы Новодеревянковской.
Пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные и оперативные службы.
1 августа с 20.00 (мск) до полуночи дежурные средства ПВО сбили над территорией Краснодарского края семь беспилотников, сообщило Минобороны РФ.