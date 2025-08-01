В Пятигорске к 2027 году появится школа на 1,5 тысяч человек

В Пятигорске откроют новую школу на 1,5 тыс. мест. Ее построят на территории 5-6 микрорайона Ново-Пятигорского жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея. Об этом сообщили в минстрое Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В трехэтажном здании появится столовая на 798 мест, медпункт, актовый зал на 520 мест, библиотека с читальным залом на 50 мест, два спортзала, тренажерный зал, помещения для занятий ЛФК и хореографией.

Школу планируется открыть в 2027 году.

Мария Хоперская