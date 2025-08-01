Главные новости за 1 августа. Сочи

До конца 2025 года мощность Сочинского мясокомбината планируют увеличить до 600–700 тонн продукции в месяц, что на 50–75% больше нынешнего показателя (400 тонн). Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на генерального директора предприятия Рамиля Нигмадзянова.

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Приморская завершила прием документов от желающих баллотироваться в депутаты городского собрания Сочи второго созыва. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Сочи занял первое место в рейтинге популярных российских направлений для одиночных путешествий в августе 2025 года. По данным сервиса Твил.ру, из общего количества августовских бронирований на долю курорта пришлось 17%.

В Сочи зафиксирован наивысший за последние четыре года показатель средней площади строящихся квартир. В конце июня 2025 года значение составило 43,1 кв. м, сообщили аналитики агентства «ОНИКС-Недвижимость». Предыдущий рекорд был зафиксирован в марте 2021 года, когда значение составило 45,5 кв. м.

В Сочи загрузка коллективных средств размещения достигла 90%. Как сообщила пресс-служба администрации города, на курорте одновременно находятся порядка 190 тыс. туристов.

Игрок ЦСКА Максим Мухин на правах аренды перешел в «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.