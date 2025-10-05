Осенние «Просветительские дни» РЭШ

C 14 по 17 октября Российская экономическая школа (РЭШ) проводит седьмую серию «Просветительских дней». Цикл бесед посвящен памяти сооснователя школы Гура Офера, исследователя советской экономики и реформ переходного периода. Профессора и выпускники РЭШ вместе с представителями бизнеса, государства и экспертами обсудят современные тренды, проблемы и способы их решения.

Все дискуссии можно будет посмотреть в прямом эфире и записи, а также в текстовом формате на сайте «Ъ». Чтобы поучаствовать в любой из сессий, присылайте свои вопросы спикерам по темам через форму обратной связи.

Социальное государство: экономическая эффективность против социальной справедливости

7 октября (вторник), 19:00–20:30

Спикеры: профессора РЭШ Наталья Волчкова и Ирина Денисова, глава Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков

Одним из главных достижений XX века считается социальное государство, однако сегодня все труднее «прокормить» его. Что нужно, чтобы дать ему будущее, не жертвуя эффективностью экономики? Как разные модели (соцзащита в СССР, либеральный подход США, скандинавское всеобщее благосостояние и ограниченная господдержка со ставкой на семью в Китае) влияют на экономический рост и распределение доходов? Как цифровизация и ИИ помогут модернизировать соцполитику?

Экономические прогнозы: кто формирует ожидания?

8 октября (среда), 19:00–20:30

Спикеры: заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, профессора РЭШ Олег Шибанов и Марат Салихов

Вопрос Елизаветы II о том, почему никто не смог предвидеть мировой финансовый кризис 2008 года, по-прежнему актуален. Почему ценность прогнозирования только растет и когда прогнозы не сбываются? Как центробанки, правительства, банки и аналитики конкурируют за доверие? Когда искусственный интеллект трансформирует рынок прогнозов?

Финансовые иллюзии и доверие: почему умные люди «обманываться рады»

14 октября (вторник), 19:00–20:30

Спикеры: глава Московской бирж Виктор Жидков, глава службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута, ректор РЭШ Антон Суворов и профессор Максим Буев

Миллионы людей становятся жертвами социальной инженерии, телефонных звонков «из банка» и слишком выгодных интернет-предложений. Даже опытные инвесторы могут пострадать от пирамид. Где грань между доверием и доверчивостью? Почему поведенческие искажения приводят к финансовым потерям и как не поддаться на уловки мошенников?