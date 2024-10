Нобель за институты

Лауреатами Нобелевской премии по экономике 2024 года стали три работающих в США экономиста — Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон. Они разделят премию в $1,1 млн за исследование различий в благосостоянии стран и определение чрезвычайной важности экономических и политических институтов для процветания обществ. Присуждение премии авторам бестселлера о причинах богатства и бедности народов на фоне настойчиво звучащих в западном обществе призывов к сокращению разрыва в доходах между государствами стало вполне логичным шагом Нобелевского комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Присуждение Нобелевской премии по экономике Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу Робинсону

Фото: Reuters Присуждение Нобелевской премии по экономике Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу Робинсону

Фото: Reuters

Шведская королевская академия наук приняла решение вручить премию памяти Альфреда Нобеля по экономике Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону (оба — Массачусетский технологический институт, США) и Джеймсу Робинсону (Чикагский университет, США). Премия вручена за «исследования того, как формируются общественные институты и как они влияют на процветание». Академия пояснила, что работы ученых позволили понять причины разницы в благосостоянии между странами, продемонстрировали важность общественных институтов для преуспевания страны.

Отметим, что, в отличие от предыдущих вручений «экономического Нобеля», в этот раз он достался экономистам, известным не только узкой академической среде, но и широкой публике. Родившийся и учившийся в Турции 57-летний американский экономист Дарон Аджемоглу и 64-летний британский экономист Джеймс Робинсон — авторы вышедшего в 2012 году политэкономического бестселлера «Почему одни страны богатые, а другие бедные». Третий лауреат — 61-летний британо-американский экономист Саймон Джонсон известен не только как автор публикаций в массовых СМИ (The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal и другие), но и тем, что служил главным экономистом Международного валютного фонда.

Обосновывая награду, Нобелевский комитет пояснил, что премия в размере 11 млн шведских крон (примерно $1,1 млн) досталась лауреатам в том числе за изучение экономических последствий процесса колонизации. Отметим, эта болезненная для многих стран тема никогда не умещалась в рамки научной дискуссии, а в последнее время переосмысливается и зачастую эксплуатируется не только в экс-колониях и бывших метрополиях.

Напомним, причины богатства и бедности таких стран Аджемоглу и Робинсон увидели в разных подходах европейских колонизаторов прошлых веков к своей «добыче».

В одних случаях их интересовали только ресурсы (речь, например, об испанцах в Южной Америке) и новая элита формировала экстрактивные институты (политические и экономические системы), дающие быстрый, но недолговечный результат. Основная часть общества из процесса принятия политических решений и распределения доходов исключалась.

В других случаях (например, британцы в уже не столь богатой ресурсами Северной Америке) колонизаторы (отчасти, по-видимому, вынужденно) формировали инклюзивные институты и получили выгоду в долгосрочной перспективе. Речь идет о предоставлении широким слоям общества экономических и политических прав. По мнению новых лауреатов, именно второй вариант стимулировал инновации и в итоге принес странам процветание и демократию.

Они настаивают, что в отсутствие плюралистических политических институтов устойчивое развитие невозможно.

Сообщая о важности работ лауреатов, Нобелевский комитет не удержался от широких и дающих простор для толкований политических обобщений. «Когда встает угроза революции, правящая верхушка хочет остаться у власти и пытается успокоить граждан, обещая им провести экономические реформы»,— заявил комитет. Граждане, однако, властям не верят, и у них остается единственный выход — «передача власти и установление демократии».

Само присуждение премии экономистам, известность которым принесло формулирование демократических идеологем экономической политики, также выглядит политическим шагом. Дарон Аджемоглу вчера не стал скрывать, что воспринимает награду в идеологическом ключе: по его словам, общественные институты и власть закона во многих частях света слабеют. «Страны с демократическими формами правления ждут суровые времена, и важно, что лучшие результаты такого госуправления вселяют надежду на демократию в большее число людей»,— отметил лауреат.

Аджемоглу после бестселлера о важности институтов в соавторстве с Джонсоном написал книгу «Власть и прогресс», посвященную анализу влияния на бедность и неравенство уже технологического прогресса — опять же в увязке с институциональным устройством стран. Менее известные работы нынешних нобелиатов в значительной степени посвящены тому же поиску равновесия между государством и обществом ради экономического развития (см. “Ъ” от 8 августа 2017 года) и последствиям внедрения новых технологий государственного и корпоративного управления (см. “Ъ” от 16 сентября 2021 года).

При этом опыт построения сверхэффективного государства, вооруженного ИИ и информационными технологиями при слабом институциональном обеспечении авторы могли бы отчасти изучить на кейсах развернутой в России цифровизации власти. ИИ-модули в госуправлении (в составе многочисленных госинформсистем) уже активно тестируются, а признаваемый самими чиновниками дефицит обратной связи с общественными институтами (см. “Ъ” от 9 сентября) де-факто создает экспериментальную площадку для проверки концепций вчерашних нобелиатов.

Вадим Вислогузов, Олег Сапожков