«Теперь слово за Дональдом Трампом»

Владимир Путин отклонил ультиматум Дональда Трампа, условия прекращения огня на Украине не меняются. Тем не менее Кремль по-прежнему готов продолжать диалог по урегулированию конфликта. Президент России во время общения с журналистами также умеренно раскритиковал позицию Запада, воздержавшись от резких высказываний в адрес американского коллеги. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает неких подвижек в этом вопросе в свете предстоящего визита в Москву Стивена Уиткоффа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Владимир Путин предсказуемо сказал «нет» ультиматуму Дональда Трампа. Президент Российской Федерации заявил об этом на острове Валаам, куда также прибыл и Александр Лукашенко. Оба лидера совместно выступили перед журналистами. Условия прекращения боевых действий на Украине не меняются — это устранение первопричин конфликта, создание новой архитектуры безопасности, в первую очередь европейской, признание реалий на земле (четыре области Украины плюс Крым должны быть признаны российскими). При этом Москва положительно оценивает переговоры с Киевом в Стамбуле и, видимо, готова их продолжать. Однако нужен обширный подготовленный диалог, а не так чтобы наскоком взять все и остановить. Кроме того, президент РФ воздержался от какой-либо личной критики Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По этой теме высказался его коллега из Белоруссии. Общий смысл, собственно, тот же: чем угрожать, лучше сесть и все обсудить. Здесь можно прочитать намек на перспективу глобальной конфронтации, до которой лучше не доводить.

Посыл такой: Трамп слишком импульсивный, так можно и дров наломать, а мы спокойно и твердо стоим на своем. Подтверждение тому — фон: остров Валаам и вечные ценности.

Что касается конкретики, Александр Лукашенко высказался за так называемое перемирие в небе, то есть за обоюдное прекращение атак по тылам. Он имел в виду Белоруссию. В последнее время в страну действительно стали залетать некие неопознанные дроны. Тем не менее нетрудно предположить, что именно этот вопрос может обсуждаться в рамках общего процесса мирного урегулирования. Надо сказать, что соответствующие попытки уже были, но ни к чему, как известно, не привели. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал традиционно, призвав к встрече на высшем уровне.

На этом фоне в российскую столицу после длительного перерыва вновь едет американский спецпосланник Стивен Уиткофф. Ранее об этом лично заявил Дональд Трамп. С высокой долей вероятности дипломат везет новые предложения, которые, похоже, уже заочно отвергнуты. Тем не менее традиционно не будем забегать вперед. Очередной ультиматум Трампа истекает ровно через неделю. Глава Белого дома уже фактически начал подготовку к введению новых антироссийских санкций. Он дает понять, что рука не дрогнет. Ранее о том же говорил и госсекретарь Марко Рубио. К наказанию стран-покупателей российской нефти добавились еще и угрозы банковскому сектору РФ. Можно предположить, что вопрос с санкциями уже решен. Таким образом цель визита Уиткоффа — продолжение общего диалога, предположим, о ядерном разоружении и ситуации на Ближнем Востоке. Как бы то ни было, теперь слово за Дональдом Трампом: решится ли он на серьезные антироссийские меры или попробует сгладить острые углы, например, продлив срок ультиматума на 10 или 20 дней. Времени для этого выбора осталось немного.

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Дмитрий Дризе