В Южной Корее почти 50 человек признали виновными в погромах в здании суда

Суд Сеула вынес приговоры 49 участникам январских погромов в здании суда. Причастные к беспорядкам выступали в защиту бывшего президента республики Юн Сок Ёля. Об этом сообщило агентство «Ренхап».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ahn Young-joon / AP Фото: Ahn Young-joon / AP

Протестующие ворвались в здание суда 19 января во время слушаний по делу экс-президента. Некоторым подсудимым назначили штраф в размере около 2 млн вон ($1,4 тыс.). Остальные приговорены к лишению свободы. Самый суровый приговор вынесен 19-летнему мужчине. Ему дали пять лет за проникновение в здание суда через разбитое окно, нападение на полицейского и попытку поджога.

Еще один обвиняемый получил четыре года за нападение на правоохранителя и повреждение стеклянной двери. Суд постановил, что обвиняемые мешали судьям выносить независимые решения.

В декабре 2024 года Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение, после чего правительство объявило ему импичмент. Экс-президента обвинили в организации мятежа и в январе отправили под арест. В марте суд Сеула освободил Юн Сок Ёля из-под стражи, но в июле снова арестовал.

Подробнее — в материале «Ъ» «Юн сок Ёль сделал не то дело, Юн Сок Ёль должен уйти».