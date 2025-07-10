Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль снова арестован
Суд Сеула во второй раз заключил под стражу бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство «Ренхап».
Спецпрокуратура Южной Кореи, которая расследует дело о введении военного положения в прошлом году, запросила ордер на арест Юн Сок Ёля 6 июля. Спецпрокурор добивался выдачи ордера по пяти ключевым обвинениям. Среди них — предполагаемое нарушение экс-президентом прав членов кабинета министров перед введением военного положения. Также его обвинили в фальсификации документа и распространении ложных сведений о военном положении. Сторона защиты отвергла обвинения.
Судья решил удовлетворить запрос о выдаче ордера. Он объяснил это тем, что бывший президент может уничтожить улики по делу. Юн Сок Ёля доставили в Сеульский центр заключения, где он будет ожидать дальнейшего решения суда.
В декабре 2024 года Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение, после чего правительство объявило ему импичмент. Экс-президента обвинили в организации мятежа и в январе отправили под арест. В марте суд Сеула освободил Юн Сок Ёля из-под стражи, но продолжил рассмотрение дела о мятеже. Затем Конституционный суд постановил, что декабрьское решение президента было незаконным, поддержав его импичмент.
Подробнее — в материале «Ъ» «Юн сок Ёль сделал не то дело, Юн Сок Ёль должен уйти».