Кубанская «Фанагория» отправила первую партию игристого вина в Израиль

Кубанская винодельня «Фанагория» в июле отправила первую партию игристых вин в Израиль в рамках экспортной экспансии. Поставка включает белый и розовый брют, а также белое полусладкое игристое, сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Продукция прибыла в израильский порт Ашдод и ожидает завершения таможенных процедур перед поступлением в розничную торговлю. По данным компании, выход на израильский рынок открывает перспективы для дальнейшего расширения географии поставок.

В декабре 2024 года «Фанагория» направила пилотные партии в Монголию и Узбекистан. Регулярные поставки осуществляются в Казахстан. Экспорт в Киргизию и Абхазию находился на стадии переговоров на конец прошлого года.

Винодельня также поставляет продукцию в Китай в объеме около 800 тыс. бутылок ежегодно. Объем отгрузок продукции на китайский рынок растет ежегодно на 5–10%. Планируется увеличение поставок за счет расширения каналов сбыта и числа партнеров.

Предприятие располагает 4,5 тыс. га виноградников и питомником, производящим 2,5 млн привитых саженцев в год. В 2025 году планируется увеличить производство на 10% — на 8 млн бутылок в натуральном выражении. Также запланирована закладка новых виноградников площадью 166 га с акцентом на белые сорта и сорта для игристых вин.

ОАО «Агропромышленная фирма Фанагория» основано в 1996 году в поселке Сенном Темрюкского района Краснодарского края. По итогам 2024 года чистая прибыль составила 1,6 млрд руб., выручка — 8,6 млрд руб.

Анна Гречко